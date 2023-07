Det skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Det var i 15-tiden tirsdag at det ble iverksatt et søk etter mannen i 50-årene etter at en båt ble funnet drivende med baugen opp.

– Det er igangsatt søk etter antatt omkommet i vann, men vi fortsetter parallelt med redningsaksjon på land, tvitrer politiet tirsdag kveld.

Politiet har funnet ut hvem som eier båten, men har ikke fått kontakt, melder Adresseavisen.

Politiet meldte om søket klokka 13.39.