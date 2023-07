Mindre båt observert med motor i gang i fjæra – igangsatt søk

Eieren av båten er kontaktet, og alle brukere av båten er gjort rede for, ifølge politiet i Møre og Romsdal.

– Eier har ikke noen formening om hvem som kan ha brukt båten, skriver de.

Det er igangsatt søk etter den eller de som muligens kan ha vært om bord, skriver Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) i en pressemelding.

Et ambulansehelikopter er ankommet med dykkere fra Ålesund brannvesenet, og både et kystvaktskip og et redningshelikopter er på vei.

Frivillige fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors Hjelpekorps er også kalt ut for å gå strandsøk.

Det var litt før klokka 12 at Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) fikk melding om at en båt sto i fjæra i Skjevlingvågen i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal.

Ifølge politiet var motoren fortsatt i gang, og ingen personer ble observert i nærheten.