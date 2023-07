Selskap dømt til å betale 150.000 kroner for brudd på produktloven

Firmaet Krefting amp; Co AS er dømt til å betale 150.000 kroner for å ha feilmerket biocidproduktet «Plumbo hygienisk rengjøring desinfeksjon».

I perioden januar 2020 til oktober 2021 omsatte firmaet Krefting amp; Co AS rundt 3800 flasker med 750 milliliter av produktet.

Produktet var merket med tekstene «godt miljøvalg», «miljøvennlig universalmiddel» og «inneholder ingen stoffer som er farlige for mennesker eller miljø» på etikettene, til tross for at produktet innhold tre biocider.

Ifølge produktkontrolloven skal biocidprodukter aldri merkes på denne måten, ettersom biocider kan være skadelig.

Firmaet har forklart at merkingen skjedde ved en brist på selskapets interne rutiner.