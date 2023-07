Under Mattilsynets inspeksjon av Espresso House i Parkveien den 6. juni ble det avdekket mugg flere steder, 19 grader i kjøledisken der det oppbevares mat, gjennomgående dårlig renhold og manglende rutiner for håndvask, skriver Dagens Næringsliv.

– Mattilsynet vurderer regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten, står det i rapporten fra tilsynet.

Det er ikke vanlig at de finner råvarer med mugg når de er på tilsyn, sier seksjonssjef Inger-Marie Øymo i Mattilsynet til avisen. Hun forteller at de mottok en bekymringsmelding i forkant av inspeksjonen.

Norgessjef May Britt Østby i Espresso House sier til avisen at de tar mattrygghet på «det største alvor», og at de beklager forholdene Mattilsynet har avdekket.

Til Dagbladet sier kommunikasjonsdirektør Sinne Fiil Fredslund i Espresso House at feilene er rettet opp og at avdelingen nå har fått smilefjes igjen.

– Vi har klare rutiner for å sørge for god mattrygghet, og vi scorer godt når vi undersøkes av uavhengige kontrollører, sier hun til avisen.

Temperaturen der ansatte jobber ble målt til 37,5 grader denne våren, ifølge foto og kildeopplysninger, skriver Dagens Næringsliv. Espresso House erkjenner at de ansatte har hatt det for varmt, men ikke så varmt.