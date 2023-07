Styrelederen i Easee har fratrådt

Det viser papirer fra Brønnøysundregistrene.

– Rita har fratrådt sin rolle som styreleder grunnet foreldrepermisjon, opplyser Easee i en epost til NRK.

Bach Omdal, som har vært styreleder i ladeboksselskapet siden 2021, sier at dette er helt udramatisk.

– Jeg har nå gått inn i foreldrepermisjon, og på grunn av den ekstraordinære situasjonen Easee står i, så er styrearbeid naturligvis veldig arbeidsbelastende. Derfor er det for mitt eget og selskapets beste at styreleder er tilgjengelig og kan ivareta ansvaret på en god og forutsigbar måte i tiden fremover, skriver Bach Omdal i en epost til NRK.

Styret jobber nå med å finne en erstatter for Rita som styreleder.

Selskapet permitterte i mars 138 ansatte i Norge, etter at det svenske Elsäkerhetsverket innførte forbud mot salg av to av produsentens ladebokser i Sverige. I juni varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det kunne bli salgsforbud av Easee-ladere også i Norge.

