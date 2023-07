En tenåring er dømt til 25 dager i fengsel for råkjøring over Lepsøybrua i Ålesund, melder Romsdals Budstikke.

I tillegg fradømmes han retten til førerkort i 28 måneder.

Det var i slutten av juni at tenåringen, som er bosatt i Romsdal, råkjørte over brua med en gjennomsnittsfart på 166,68 kilometer i timen. Fartsgrensa på stedet er 80 kilometer i timen.

Farten var såpass høy at mannen ble kalt inn til Møre og Romsdal tingrett i Ålesund tidligere denne måneden. Her erkjente han forholdet og sa at det å kjøre så fort var idioti. Saken gikk som rettslig avhør og tilståelsesdom.