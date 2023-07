Det var natt til 9. desember i fjor at Hans Arne Nystad (49) ble skutt og drept av politiet i Lavangen. Helsepersonell og politi dro hjem til Nystad etter at han selv kontaktet AMK. Da politiet kom fram, kjørte Nystad en hjullaster mot politibilen slik at den veltet.

Den ene politibetjenten ble sittende fast i førersetet mens hjullasteren var på vei mot bilen.

– Nå dør jeg

– Da er jeg sikker på at nå dør jeg. Alt begynner å gå i sakte kino. Jeg tenker på hvordan det er å bli spiddet. Om det tar lang tid før jeg dør, sier hun til Politiforum.

Den andre betjenten kastet seg ut av bilen og avfyrte 18 eller 19 skudd mot førerhuset på hjullasteren. Denne politibetjenten er mistenkt for drap, og Spesialenheten for politisaker etterforsker saken.

Kun en gang tidligere i moderne tid, under Nokas-ranet i 2004, har politiet avfyrt så mange skudd under et oppdrag, skriver Politiforum.

Ingen annen utvei

Politibetjenten sier til fagbladet at han ikke så noen annen utvei enn å avfyre skuddene og mener at han ikke kunne gjort noe annerledes.

– Jeg skyter i bevegelse, for både hjullasteren og bilen flytter seg. Når siste skudd er skutt, oppfatter jeg at handlingen er stanset, i hvert fall midlertidig, sier han.

– De skal få lov til å ha sin virkelighetsforståelse. Den eneste som kunne sagt dem imot, er drept, sier advokat John Christian Elden til VG om de to politibetjentenes uttalelser. Elden er bistandsadvokat til de etterlatte.