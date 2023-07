Sikkerhetsrådet diskuterer kunstig intelligens

FNs sikkerhetsråd skal, klokka 16 norsk tid, holde sin første formelle diskusjon om kunstig intelligens. Storbritannia, som denne måneden sitter med presidentskapet i sikkerhetsrådet, har tidligere ønsket å lede arbeidet med regulering av kunstig intelligens.

I juni ga FNS generalsekretær, António Guterres, sin støtte til et forslag om å opprette et eget byrå som skal regulere kunstig intelligens. Forslaget ble fremmet av en gruppe ledere av KI-selskaper og byrået skal etter planen fungere på samme måte som Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Frist for å melde inn til Politidirektoratet om Altinn-meldinger

Politidistriktene har tatt en gjennomgang av meldinger som er sendt til barnevernet via kommunikasjonskanalen Altinn. Politidirektoratet har satt frist tirsdag 18. juli for at politidistriktene skal levere inn sine oversikter.

Deretter vil Politidirektoratet kvalitetssikre tallene på nasjonalt nivå. Det er ikke kjent når en samlet oversikt vil bli kunngjort fordi det vil avhenge av omfang og underlaget som direktoratet mottar.

Arfan Bhatti i nytt rettsmøte

Varetektsfengslingen løper ut for Arfan Bhatti. Han skal etter planen i et nytt rettsmøte i Islamabad 18. juli klokken 11.00, norsk tid. Flere av rettsmøtene som har vært planlagt i saken, har enten blitt avlyst eller utsatt, noe som ifølge hans forsvarer ikke er uvanlig i det pakistanske rettssystemet.

Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Han ble pågrepet av pakistansk politi få dager etter at han ble etterlyst internasjonalt etter masseskytingen og satt i arresten. Norge har begjært ham utlevert.

Moxnes' sykmelding går ut

Rødts partileder Bjørnar Moxnes ble sykmeldt 3. juli fram til i dag. Han tok ut sykemelding i kjølvannet av Solbrille-saken tidligere i sommer. Samme dag holdt Rødt ekstraordinært landsstyremøte. Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen sa da at det var unison støtte til partilederen på møtet, selv om VG samme dag publiserte overvåkingsvideoen av solbrilletyveriet.

Tour de France 16. etappe

Verdenstouren for menn går inn i sin 16. av totalt 21 etapper.

Dette er den eneste tempoetappen i årets Grand Tour og går mellom landsbyene Passy og Combloux i de franske alpene. Etappen er 22,4 kilometer lang og varer fra klokken 13.05 til klokke 17.40.