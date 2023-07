Tusenvis evakuert fra tyfon i Vietnam og Sør-Kina

En kvart million mennesker har blitt evakuert i Sør-Kina og Vietnam i forkant av at en tyfon traff land sent mandag kveld. 230.000 ble evakuert i Guangdong-provinsen i Kina, mens rundt 30.000 er evakuert i Vietnam.

Tyfonen Talim, årets fjerde, traff land på kysten av Guangdong rundt klokken 22 lokal tid. Tyfonen har en vindstyrke på maks 136,8 kilometer i timen. Den er også ventet å ramme områder i Wuang Ninh og Hai Phong-provinsene i Vietnam.

Trafikken delvis i gang igjen på Krim-broen

Trafikken på broen som forbinder den okkuperte Krim-halvøya med det russiske fastlandet er delvis i gang igjen, ifølge Russlands visestatsminister.

– Trafikken på Krim-broen er i gang igjen i ytterste høyre kjørefelt, sier Marat Khusnullin på sin Telegram-kanal.

Broen over Kertsjstredet som forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya, ble utsatt for et angrep mandag. Russland anklager Ukraina for å stå bak.

Luftvernet iverksatt i ukrainske Odesa

Luftforsvarssystemene i havneregionen Odesa i Ukraina ble iverksatt mot et russisk luftangrep, melder den ukrainske militæradministrasjonen, kort tid etter at kornavtalen som har gjort det mulig med ukrainsk eksport av korn via Svartehavet, offisielt utgikk.

Lederen for administrasjonen, Oleh Kimper, skriver på sin Telegram-konto at Russland angrep Sør-Ukraina med droner. Han ba innbyggerne om å holde seg i tilfluktsrom.

To personer ble alvorlig skadd i ATV-ulykke i Balsfjord i Troms

To personer ble alvorlig skadd da en ATV med tre personer kjørte ut av veien i Balsfjord i Troms. To av tre av dem ble vurdert som alvorlig skadd. Alle tre er ved bevissthet.

De tre involverte personene ble fraktet til Tromsø med redningshelikopter og luftambulanse.

Fjellklatrer Kristin Harila besteg ny fjelltopp

Kristin Harlia fortsetter jakten på å bestige verdens 14 høyeste fjell på under seks måneder og seks dager. Tirsdag besteg hun sin tolvte topp.

Tirsdag rundt klokken 5 lokal tid besteg Harila Gasherbrum I (også kalt Hidden Peak) i Pakistan, skriver teamet hennes i en pressemelding. Gasherbrum I er verdens ellevte høyeste fjell, og ligger 8080 meter over havet.

De neste Samveldelekene står uten vertskap

Den australske delstaten Victoria vil ikke lenger arrangere de neste Samveldelekene i 2026, og skylder på at prisen blir for høy.

– Lekene vil ikke foregå i Victoria i 2026. Vi har informert ledelsen i Samveldelekene om vår avgjørelse om å trekke oss fra kontrakten, sier Victorias delstatsleder Daniel Andrews på en pressekonferanse.