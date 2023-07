Pukkellaksen unngår feller grunnet lav vannstand i Tanaelva

– Ut fra det vi har fått av overvåkingsdata og bilder, kan det se ut som om ledegjerdet nedenfor fella i Tana ikke fungerer som tiltenkt. Gjerdet får flere mindre åpninger når vannføringa er så ekstremt lav som den er nå. Pukkellaksen søker konstant etter muligheter til å vandre opp, og dermed lekker gjerdet, sier Sturla Brørs i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Overvåkingsdata viser at mye pukkellaks har kommet seg oppover elva, også etter at fella har begynt å fungere med de tekniske tilpasningene som er gjort. En innretning med plaststikken skal lede laksen over i østre del av elveløpet, men denne har ikke fungert bra nok.

– Arbeidsgjengen fester plaststikkene med tau for at de skal holde seg mer samlet. Arbeidet fortsetter i dag, og så får vi se hvordan dette fungerer, sier Brørs.

Pukkellaksen er en fremmed art og utgjør en trussel mot atlanterhavslaksen eller villaksen, som er vanligst i de norske elvene.