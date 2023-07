– Greske myndigheter sender varsel på mobiltelefon til de som befinner seg i de berørte områdene, opplyser pressetalsperson Maiken Bruusgaard Harbitz i Utenriksdepartementet (UD) til NTB.

Departementet har så langt ikke blitt kontaktet av nordmenn i området. Videre opplyser de at det er rundt 450 norske borgere registrerte i Reiseregistrering.no for Hellas denne uken.

– Det er frivillig å registrere seg, og vi har derfor ikke eksakte tall på hvor mange norske borgere som er i landet, opplyser Harbitz.

Også det danske utenriksdepartementet advarer sine borgere i de greske områdene Kouvaras og Kalyvia.

– Skogbrannen i områdene Kouvaras og Kalyvia cirka 35 kilometer sørøst for Aten er ute av kontroll. Veier kan bli stengt. Hold deg oppdatert på situasjonen via myndighetene, hotellet ditt og reisebyrået ditt. Følg alltid anbefalingene fra lokale myndigheter, tvitrer de.

Feriesteder evakueres

Flere turistanlegg er i ferd med å evakueres etter at det mandag brøt ut en skog- og buskbrann sørøst for Hellas' hovedstad Aten. Brannen startet i Kouvaras, som ligger om lag 50 kilometer sørøst for Aten.

Mandag ettermiddag var sju brannslokkingsfly, fire helikoptre og over 150 brannfolk satt inn i slokkingsarbeidet. De får hjelp fra brannmannskaper fra Romania. Flammene sprer seg rask i den knusktørre vegetasjonen i retning av Attica-regionen og ferieanleggene Lagonissi, Anavyssos og Saronida. Tykk svart røyk sperrer trafikken på veiene rundt byen Kalyvia.

Greske myndigheter har bedt innbyggere og andre som oppholder seg i området, om å reise vekk.

Det greske nyhetsbyrået ANA melder samtidig at det også har brutt ut en skog- og buskbrann i Korinteidet, nær den populære feriebyen Loutraki lenger vest i landet. Også her oppfordres folk om å evakuere.

Opp mot 44 grader

Hellas er et av landene som for tiden er rammet av en hetebølge, med temperaturer på opp til 44 grader i sentrale strøk av landet.

Ifølge greske meteorologer vil temperaturen synke med to til fire grader onsdag, før en ny hetebølge kommer torsdag med temperaturer opp mot 43 grader.