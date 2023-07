Sivilingeniør, finansiell rådgiver og energipolitisk talsperson i Industri- og næringspartiet (INP), Kjell Erik Eilertsen, la natt til mandag ut en melding på Twitter der han omtalte meningsmotstandere som nazister, skriver Nettavisen.

«Ganske utrolig at folk ennå ikke har forstått at @fornybard og @AslaugMarieHaga og @AndreasAasheim er vår tids nazister.», skrev Eilertsen i meldingen som ble publisert klokka 2.37.

I meldingen inkluderte Eilertsen brukernavnene til Bård Standal og Åslaug Haga i interesseorganisasjonen Fornybar Norge, og Andreas Thon Aasheim, som tidligere har jobbet med fornybar energi. Alle tre er meningsmotstandere av Eilertsen i flere saker som omhandler fornybar kraft og norsk strømpolitikk.

Meldingen ble slettet rundt klokka 12.30 mandag. Til Nettavisen opplyste Eilertsen at han lå og sov da meldingen gikk ut, og at han ikke kjente den igjen. Det samme opplyste han til E24. I 13-tiden innrømte derimot Eilertsen å ha skrevet meldingen, samt kom med en beklagelse der han tok fullt ansvar for meldingen.

– Jeg beklager at jeg omtalte @fornybard, @AslaugMarieHaga og @AndreasAasheim som nazister. Det mener jeg selvsagt ikke. Dermed fikk jeg selv en påminnelse om at jeg må puste med magen uansett hvor irritert man blir over utspill fra meningsmotstandere og naturødeleggelser, tvitret han.

Partileder Owe Ingemann Waltherzøe (INP) er lite begeistret for Eilertsens utfall på Twitter. Til E24 sier han at partiet tar sterkt avstand fra retorikken som ble tatt i bruk.

– Slike karakteristikker er aldeles ikke forenelig med partiets ånd. Vi har blitt teppebombet med meldinger, og flere medlemmer har truet med å melde seg ut av partiet, så dette er noe vi tar på det største alvor, sier Waltherzøe til avisen.

Partilederen opplyser videre at det er for tidlig å si om tvitringen vil få konsekvenser for Eilertsens rolle i partiet.