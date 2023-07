Flyktning får tilbake en halv million av skatteetaten

I januar fremsatte Arne Viste et krav til Skatteetaten på vegne av 140 flyktninger og asylsøkere. Alle disse har nemlig betalt trygdeavgift til staten uten å være medlemmer av folketrygden, noe som betyr at de har betalt for rettigheter de ikke har hatt krav på eller tilgang til.

– Det er en gledens dag, sier Arne Viste til Vårt Land.

Nå har den første av Vistes klienter fått svar. Skatteetaten mener mannen i perioden 2003 til 2016 har betalt inn 495.000 kroner i trygdeavgift uten å være medlem i folketrygden, og vil følgelig tilbakebetale hele summen med renter.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) anslår at det er omtrent 3.000 personer i landet som har betalt trygdeavgift på feilmessig grunnlag. Det er uenigheter mellom Skatteetaten og Viste om hvem som har ansvaret for feilen.

– De er veldig i forsvarsmodus i Skatteetaten nå. Jeg tror det kommer til å bli noen runder med rettssaker før vi er i mål med alt, sier Viste.