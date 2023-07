Frigir navn etter dødsulykke på E6 i Nordland

Søndag frontkolliderte to biler på E6 i Nordland, da en bil kom over i motgående kjørefelt. Både føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt og passasjeren i den andre bilen omkom.

Det var Stian Brandal og Tonje Olsen Jacobsen som omkom i ulykken. De to er hjemmeværende i henholdsvis Saltdal og Fauske.

Navnene frigis i samråd med pårørende.

Samtidig er føreren av den møtende bilen kritisk skadd, opplyser Nordland politidistrikt.

Det kom også en bil bak kollisjonen, men her klarte føreren å svinge unna. I denne bilen var det to voksne og et barn, som alle er fysisk uskadd, opplyser politiadvokat Kristine Pedersen.