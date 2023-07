– I huset som brant i Kviteseid søndag 16. juli, ble det funnet en død person. Denne personen var Gunnar Kleiv Waal, 32 år, fra Kviteseid. Navnet blir frigitt i samråd med de pårørende, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Beboeren som oppdaget brannen, var den nå avdøde mannens samboer. Hun så at det var kraftig røykutvikling og flammer og turte ikke gå inn.

– Politiet etterforsker brannen videre for å kunne få mest mulig oversikt over hendelsen og årsaksforhold. Det blir gjennomført vitneavhør og planlagt for åstedsgransking i løpet av nærmeste framtid, skriver politiet.