Huitfeldt: Avgjørende at kornavtalen forlenges

FN-avtalen, som Tyrkia var med på å fremforhandle mellom Ukraina og Russland, har latt Ukraina sende over 32 millioner tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip siden i fjor.

– Norge oppfordrer alle parter til å komme til enighet og videreføre avtalen. Avtalen har gjort det mulig å få korn ut av Ukraina til de som trenger det. Det er avgjørende at denne avtalen forlenges, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB

Avtalen har blitt forlenget flere ganger, senest med 60 dager i mai, men nå vil ikke Russland forlenge avtalen. Uten denne blir mange land i Afrika og Midtøsten truet av matusikkerhet.

– Russlands krig har lammet ukrainsk korneksport og har presset opp prisen for mat over hele verden. At korn og gjødsel kommer trygt fram er viktig for en verden som trenger mat, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til NTB.