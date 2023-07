Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester har fått melding om forsøk på svindel, der folk blir oppringt med enhetens telefonnummer, opplyser politiet i en pressemelding.

Ved et tilfelle har den som ringer utgitt seg for å ringe fra Økokrim og ved et annet tilfelle fra Bank Norwegian.

Leder ved enheten Ann-Karin Dahl Næss ber innbyggere være oppmerksom hvis noen ringer fra 40 40 15 50, det er ikke sikkert det er fra politiet.

Folk over hele landet har også blitt ringt fra et nummer politiet i Fosen har, skriver Fosna-Folket.

– Politiet tar ikke kontakt med folk for å si at noen prøver å ta opp lån i deres navn. Dette er heller ikke et telefonnummer som politiet ringer ut fra, sier politistasjonssjef Hallgeir Stjern ved Fosen politistasjonsdistrikt til avisa.

– Svindlerne sier at de ringer fra Rissa lensmannskontor. Det er det ikke noe som heter, det eksisterer ikke, sier Stjern videre.

Han oppfordrer alle til ikke å gi fra seg personopplysninger over telefon.