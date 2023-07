Trafikken stanset på Krim-broen

Trafikken på broen som forbinder Krim-halvøya med det russiske fastlandet er stanset på grunn av en nødsituasjon, melder den russiskstøttede guvernøren på Krim.

Guvernør Sergej Aksionov ga ingen ytterligere informasjon om hva nødssituasjonen går ut på, men ba innbyggere om å unngå broen. Ukrainske medier har meldt om eksplosjoner ved broen, ifølge Reuters.

Messi presentert som Inter Miami-spiller

I en høytidelig seremoni på DRV PNK Stadium i Fort Lauderdale i Florida ble Lionel Messi (36) presentert som Inter Miami-spiller. Fotballikonet ble presentert av Inter Miami-eierne Jorge Mas, Jose Mas og David Beckham.

Argentineren skal ha skrevet under en kontrakt på to og et halvt år med sin nye klubb, og avtalen skal sikre ham rundt 620 millioner kroner i årsinntekt.

Leteaksjon etter savnet 85-åring på Øyerfjellet

Frivillige mannskaper har i natt lett etter en savnet 85 år gammel kvinne på Øyerfjellet i Innlandet. Politiet bistår i søket med helikopter, hunder og drone.

Politiet fikk melding om at to personer gått sammen. De skal ha skilt lag på et tidspunkt, og en dame på 85 år hadde ikke kommet fram til Bøsætra.

Mistenkt gjerningsperson i Georgia-skyting er skutt og drept

Personen som mistenkes for å stå bak en skyteepisode der fire personer ble drept i delstaten Georgia i USA i helgen, er skutt og drept av politiet.

Den mistenkte gjerningspersonen var på frifot i omtrent et døgn etter at skyteepisoden fant sted. To politibetjenter ble skadd i det de forsøkte å pågripe ham, ifølge Syntonnia Moore, talsperson for politiet i Henry-fylket i Georgia.