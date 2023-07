Politiet rykket ut sent søndag kveld til en melding om at en mann åpnet flere postkasser i et boligfelt og tok post.

– Vi påtraff en mann i nærheten som bar på post adressert til andre, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Et vitne skal også ha sett at mannen kastet åpnet post i en søppelboks.

Politiet tok hånd om en pakke som mannen hadde i sin besittelse og leverte pakken tilbake til riktig mottaker.

Mannen anmeldes for tyveri av post.