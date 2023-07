Av totalt 45 ulike lovbruddskategorier, utgjør folk som er dømt for seksuallovbrudd i dag 14,7 prosent av alle innsatte, skriver TV 2.

– Dette er ikke uventet. Vi har sett en stigning over flere år og spesielt har vi sett en voldsom økning i nettkriminalitet, sier spesialist i klinisk psykologi Leif Waage.

Ifølge Waage er tilbakefallet blant seksualforbrytere på mellom 5 og 15 prosent. Han mener Kriminalomsorgen må følge opp denne gruppen bedre for å unngå tilbakefall.

– Økningen i antall innsatte for seksuallovbrudd skyldes primært økningen i straffeutmåling som ble innført i 2010, kombinert med en utvidelse av definisjonen av voldtekt og en økt prioritering av seksuallovbrudd, sier forsker Ragnar Kristoffersen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

Han forklarer at de fleste som sitter inne for seksuallovbrudd, er mellom 30 og 50 år, men at det har vært en økning i antall unge forbrytere. Rundt ti prosent av dem er under 20 år og er som oftest fengslet for nettovergrep.

Fordi ethvert nettovergrep i disse sakene regnes som likeverdig med fysisk voldtekt, soner forbryterne i flere tilfeller lengre straffer en drapsdømte. Kristoffersen mener dette er urimelig.