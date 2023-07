Det var like etter klokken 16.30 at politiet fikk melding om at et tre hadde falt over E18 i Bærum.

– Et stort tre har falt over veien og sperrer alle feltene. Mulig et kjøretøy som har kjørt inn i treet. Uavklart skadeomfang, men trolig ikke alvorlig. E18 er stengt på stedet, skrev Oslo-politiet på Twitter.

Treet blokkerte alle kjørefeltene, men iherdige bilister maktet å delvis åpne ett kjørefelt ved å fjerne deler av treet, fortalte operasjonsleder Alexander Østerhaug til NTB.

Nesten 40 minutter etter å ha først meldt om hendelsen, opplyste politiet at treet var fjernet ved hjelp av brannvesenet. Hendelsen førte ikke til personskader, men lettere materielle skader på en bil.

Treveltet er ett av flere lignende tilfeller på Østlandet søndag. Tidligere på dagen meldte Avisa Oslo at et tre hadde falt over luksusvillaen til investor Celina Midelfart på Frogner. Også på riksvei 163 ved Stovner falt et tre over veien, slik at entreprenører måtte tilkalles.