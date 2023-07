Lærdalstunnelen ble stengt klokka rundt klokka 15 etter at en bil med campingvogn kjørte i fjellveggen da vogna mista et hjul. Ved 16.30-tiden skrev politiet at tunnelen var åpen igjen med manuell dirigering.

– Det jobbes fremdeles med opprydning i tunnelen og det arbeides med å rette opp tekniske systemer som har blitt skadd. Det er håp om at tunnelen kan åpnes om kort tid, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Tunnelen er med sine 24,5 kilometer verdens lengste veitunnel og ligger mellom Lærdal og Aurland.