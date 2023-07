Jenta ble fraktet til St. Olavs hospital med alvorlige skader, men søndag ble det kjent at jenta døde av skadene, opplyser politiet til Trønder-Avisa.

Politiet går ut med informasjonen i samråd med de pårørende.

Jenta som døde av skadene på sykehuset, var 16 år gammel. Jenta som ble erklært død kort tid etter ulykken, var 15 år, opplyser operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Blomster er lagt ned ved ulykkesstedet. To tenåringsjenter etter døde etter ulykken torsdag. Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB

Begge satt i mopedbil

Det var torsdag ettermiddag ved 15.30-tiden at en mopedbil og en varebil frontkolliderte på fylkesvei 6982 ved Sør-Beitstad i Steinkjer. Begge tenåringsjentene satt i mopedbilen.

Statens vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere ble sendt til stedet. I 22.15-tiden var de ferdige med sine undersøkelser og veien ble gjenåpnet for trafikk.

Sjåføren i personbilen, en mann i 20-årene, ble ikke fysisk skadd i ulykken, ifølge Adresseavisen.

Ingen siktelse

Varebilsjåførens førerkort er ikke beslaglagt. Kjøretøyene skal undersøkes nærmere, opplyser politiet. Mannen er ikke siktet av politiet, opplyser Volden.

– Det er uendret status på ham nå. Utviklingen i saken endrer ikke det, sier han.

Både pårørende og varebilsjåføren følges opp av kommunens kriseteam.

Samles ved åstedet

Søndag ettermiddag hadde mange ungdommer samlet seg på åstedet for å legge ned lys og blomster.

Hastigheten ved ulykkesstedet er derfor satt ned fra 80 km/t til 50 for å unngå farlige trafikale situasjoner, opplyser politiet.

– Vi ønsker gjerne å unngå flere ulykker, sier operasjonsleder Volden.

Lokalsamfunn i sjokk

Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein (Sp) sier til Trønder-Avisa at lokalsamfunnet er i sjokk etter trafikkulykken.

– Det er et sjokk. Det er så brutalt. Det finnes ikke ord for det, når to så flotte ungdommer blir revet bort på denne måten. Det er mange som står igjen i bunnløs sorg. Da må vi stille opp med alt vi kan, for de berørte familiene og alle ungdommene rundt.

Egge kirke holder åpent søndag ettermiddag, og det blir en samling for alle i 10. trinn på Egge ungdomsskole søndag kveld.

Mandag ettermiddag eller kveld vil veien ved åstedet bli stengt slik at folk kan samles der, opplyser Lein.