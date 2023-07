Flyanalytiker tror SAS kommer i mål med kapitalinnhenting

Flyselskapet SAS har som mål å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i en kapitalutvidelse. Mandag går fristen ut for å legge inn veiledende bud. SAS er for tiden under konkursbeskyttelse i USA.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det er helt avgjørende at selskapet lykkes med planen sin.

– Jeg tror det kommer til å falle på plass for SAS, sier han.

To hovedinteressenter

Elnæs forteller at SAS har to store interessenter: det amerikanske investeringsfondet Apollo Global Management og den danske stat. Sistnevnte har sagt seg villig til å øke sin eierandel i selskapet til 29,9 prosent, under visse forhold.

Hva gjelder Apollo Global Management, har det ifølge Elnæs versert udokumentert informasjon i markedet om at fondet er interessert i en eierandel på opp mot 70 prosent.

Men det er lite trolig at det kommer til å skje, tror Elnæs. Han viser til at selskaper utenfor EU ikke kan eie mer enn 49,9 prosent av et EU-flyselskap.

Til sammen kan altså investeringsfondet og den danske stat sikre seg en eierandel på nærmere 80 prosent i SAS.

– Siden vi ikke har hørt noe fra SAS eller fra konkursdomstolen i New York, og fristen går ut på mandag, tror jeg det ligger an til at mye er på plass. Hvis ikke, burde vi kunne anta at det kom en børsmelding, dersom de ville utsette prosessen lenger, sier Elnæs.

Redningsaksjon

De siste 20 prosentene tror Elnæs kommer til å bli snappet opp av såkalte institusjonelle investorer.

– Man må investere et minimumsbeløp, så det er ikke hvem som helst som kan komme inn som eiere. Det kan kanskje være noen skandinaviske aktører, kanskje noen i Sverige, sier Elnæs.

Neste steg i prosessen for selskapet er å redusere gjelden med 20 milliarder svenske kroner. Dette overlates til kreditorer.

– Også der er mye på plass, men det må gjøres i riktig rekkefølge. Jeg tror begge prosessene kommer i mål, sier Elnæs.

Den endelige fristen for investorer går ut 18. september. SAS Investor Relation opplyser til NTB at identiteten til den eller de valgte budgiverne vil bli offentliggjort i henhold til tidsplanen for kapitalinnhenting.

SAS fikk godkjent sin plan for kapitalinnhenting av en amerikansk konkursdomstol i mai år. Kapitalutvidelsen er en del av selskapets redningsaksjon, kalt SAS Forward.