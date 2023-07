– Det er fremdeles en del røyk på stedet, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Det var klokken 20.52 at politiet fikk melding om at det hadde begynt å brenne i en buss i Stavanger. Brannen spredte seg raskt til to andre busser som sto like ved, og etter kort tid var alle tre bussene overtent.

Ifølge politiet er det en del dieselsøl på området.

Operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt opplyste til NTB at brannen hadde startet på en parkeringsplass for busser.

– Det er ikke meldt om skadde personer, sa operasjonslederen.

Mosterøyveien ble stengt som følge av brannen, men er nå åpnet igjen.