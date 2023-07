Klokken 14.49 melder Hovedredningssentralen (HRS) at de to personene som opprinnelig satte seg fast i fjellet, er hentet ut, og de møtes av helsevesenet for sjekk.

En redningsklatrer som ble truffet av en stein, må vente på å hentes ut med helikopter på grunn av skydekket. Skadene til personen omtales som alvorlige, ifølge NRK.

Redningsaksjonen ble satt i gang fredag kveld. Over ti redningsklatrere er involvert i aksjonen.