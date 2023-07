Kvinne til sykehus etter leilighetsbrann i Oslo

Røykdykkere fra brannvesenet hentet i natt en livløs kvinne ut av en brennende leilighet på Lindeberg i Oslo. Kvinnen er innlagt på sykehus.

Tilstanden hennes er uavklart, men hun har fått i seg en del røyk, ifølge politiet. Hun var bevisstløs da hun ble kjørt i ambulanse til sykehus.

– Brannen oppsto i en leilighet i første etasje i en fireetasjes blokk i Lindebergveien. Den ble nettopp meldt slokket, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB klokken 3.20.

Kvinne ranet i sitt hjem i Kristiansand

Tre menn tok seg i natt inn i en bolig på Hellemyr i Kristiansand og truet til seg en bil og ulike verdisaker fra en kvinne som bodde i huset. De tre stakk deretter av i kvinnens bil. De var fortsatt på frifot ved 5-tiden i dag morges.

Kvinnen i 50-årene som bodde i huset ble ikke skadd under ranet, som hun meldte fra om klokken 2.10. – Vi har et søk på gang etter de tre gjerningsmennene og leter etter bilen, fortalte operasjonsleder Jarl Nilsen i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet: Trolig ikke noe straffbart bak mistenkelig dødsfall i Trondheim

Politiet opplyser at hypotesen om at det har skjedd noe straffbart etter at en mann ble funnet død i Trondheim i går, er svekket.

– De innledende undersøkelsene har svekket hypotesen om at det har skjedd noe straffbart, opplyste politiet i natt.

Dødsfallet ble meldt til politiet av en privatperson klokken 17.39. Funn på stedet og informasjon fra vitner gjorde at politiet oppfattet dødsfallet som mistenkelig.

Biden sletter studiegjeld

President Joe Bidens administrasjon skal ettergi en samlet studiegjeld på 390 milliarder kroner for over 804.000 låntakere, opplyser utdanningsdepartementet i USA.

Den planlagte slettingen av studiegjelden er et resultat av en endring i ordningen for låntakere som inngår i tilbakebetalingsprogrammet IDR, opplyser departementet. Folk som via IDR har foretatt månedlige innbetalinger i 20 eller 25 år, skal få kunne benytte ordningen.

EU-kommisjonen vil totalforby amalgam

EU-kommisjonen foreslår totalforbud mot amalgam fra 2025 og vil innføre ytterligere begrensninger på annen bruk av kvikksølv for å beskytte forbrukere og miljøet bedre. Amalgamforbudet alene kan redusere kvikksølvbruken i EU med 40 tonn i året, ifølge en uttalelse fra EU-kommisjonen. I Norge ble amalgam forbudt allerede for 15 år siden, fra 1. januar 2008.

I tillegg mener EU-kommisjonen at produksjon, import og eksport av visse produkter som fortsatt inneholder kvikksølv, blant annet lamper, bør stanses mellom 2026 og 2028. EU-kommisjonens plan må godkjennes i EU-parlamentet og i hvert av EU-landene.

Tung Borge-runde i Ohio – falt 46 plasser

Celine Borge klarte ikke å følge opp finspillet fra 1. runde i LPGA-turneringen i Ohio, men hun klarte cuten og er med videre. Borge startet dagen på delt 14.-plass og startet stabilt på 2. runde, men en dobbeltbogey på sjette hull gjorde at hun ramlet nedover resultatlisten. Borge fortsette med en rekke hull på par, før det ble en bogey på hull 16. Dermed endte hun runden på tre over par.

Etter at alle hadde avsluttet andre runde endte hun på delt 60.-plass, og dermed klarte hun cuten og får spille de neste to rundene i helgen.