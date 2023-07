Arbeidsgruppe vil gi alle som bor i Norge gratis rettshjelp

– Det finnes mange med juridiske utfordringer som ikke har råd til å engasjere advokat. For folk med økonomiske problemer håper vi at ordningen kan bidra til at de får løst dem, sier advokatfullmektig Ida Tønnessen i arbeidsgruppen til FriFagbevegelse.

Gruppen overleverte nylig sine konklusjoner til Justis -og beredskapsdepartementet. Tønnesen forteller at de ikke har lagt noen begrensninger til én time i året.

Forslaget går ut på at alle skal kunne få én times gratis rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor. Advokaten skal være privatpraktiserende og skal få betalt for jobben. De foreslår også at det opprettes en nasjonal telefontjeneste og et digitalt tilbud som driftes av Kontoret for fri rettshjelp.

Målet er at flest mulig saker skal løses innen én time. Advokatene kan sende deg videre til riktig instans dersom dette ikke er mulig.

Kostnadene er beregnet til 176 millioner kroner i året. Foreløpig har 76 prosent av landets allmennadvokater sagt seg villig til å delta i ordningen.

– Målet er at den skal bli godt kjent i de enkelte kommunene og være et lavterskeltilbud for alle, sier Tønnessen.