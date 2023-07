Statens jernbanetilsyn om tivoli i Bø: Sikkerhetsbrudd på alle innretninger

Tivoliet har fått en uke på å rette feilene, opplyser Statens jernbanetilsyn til NRK.

Til NTB forteller direktør Eirik Ø. Reierstøl-Johansen i Jernbanetilsynet at tivoliet ikke har lov til å drive noen av innretningene de bruker.

– Vi har pålagt dem å stanse driften fordi de ikke kan dokumentere at de driver det sikkert, sier han til NTB.

Han bekrefter at de har anmeldt tivoliet.

– De har blitt pålagt å stanse tidligere, og de har ikke gjort det. De har drevet videre. Det er ulovlig, og derfor har vi politianmeldt, fortsetter han.

Politiet bekreftet tidligere fredag overfor Varden at de hadde stengt ned tivoliet.

– Politiet er her for å bistå Statens jernbanetilsyn som har hatt et tilsyn av tivoliet. Vi har stengt det ned, sa politistasjonssjef Sigrid Dahl i Midt- og Vest-Telemark til avisa.

Tivoliet har vært på plass i Bø siden 3. juli.