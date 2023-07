Mann siktet for Nydalen-skyting fengsles i fire nye uker

Den siktede mannen har sittet fengslet siden 28. januar, siktet for drapsforsøk etter å ha avløst et skudd i et gatekjøkken tidligere den samme måneden.

Politiet mener det fortsatt er fare for bevisforspillelse, noe retten har sagt seg enig i.

Ifølge Dagbladet tror politiet at det er snakk om et bestillingsdrap.

– Vi mener at det er grunnlag for å si at dette var et forsøk på bestillingsdrap, sa politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til avisa i mai.

Mannen nekter imidlertid for det.

– Han har erkjent trusler, men på ingen måte drapsforsøk eller skadehensikt, sa forsvarer Vidar Lind Iversen til avisa.