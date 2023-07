Overgrepsdømt mann siktet for nytt overgrep

Den 47 år gamle mannen ble pågrepet av politiet og fremstilt for varetektsfengsling i Møre og Romsdal tingrett torsdag. Mannen er siktet for seksuelle handlinger med barn under 16 år, og ble fengslet i fire uker, melder TV 2.

Ifølge fengslingskjennelsen skal han ha begått et overgrep mot sin egen niese i forrige uke.

– Basert på tidligere domfellelser og det forhold han nå er siktet for, finner retten at det foreligger sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye lovbrudd dersom han løslates, heter det i kjennelsen fra tingretten.

Under en måned tidligere ble den samme mannen dømt til fengsel i åtte måneder for en rekke overgrep mot barn. Lovbruddene er knyttet til materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn, seksualisering av barn samt krenkende atferd overfor 10 barn.

Mannen erkjente straffskyld på samtlige punkter, og dette førte til at han fikk 20 prosent tilståelsesrabatt.

Også sommeren 2019 ble den samme mannen dømt til 120 dagers ubetinget fengsel å ha mottatt seksualiserte bilder av barn, seksuell krenkende atferd og for å ha avtalt å ha seksuell omgang med et barn under 16 år.