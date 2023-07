Bård Hoksrud etter aspartam-beskjed: – Får prøve å begrense meg

– Jeg får prøve å begrense meg. Det er jo klart at dette gjør motivasjonen litt enklere. Samtidig skal man drikke ganske mye før det er farlig.

Stortingsrepresentant og Pepsi Max-elsker Bård Hoksrud (Frp) har fredag morgen fått med seg rapporten til Verdens helseorganisasjon (WHO) om at søtningsstoffet aspartam kan være kreftfremkallende.

Den mulige kreftrisikoen gjelder spesifikt leverkreft. Mengden aspartam folk flest får i seg i dag, er imidlertid trygg, mener WHO, som i stedet oppfordrer til moderasjon.

– Det er aldri hyggelig når det kommer slike rapporter. Samtidig er dette viktig forskning. Alle har et forhold til kreft, og dette kan gjøre noe med bevisstheten, sier Hoksrud.

– Min kaffe

Stortingsrepresentanten har tidligere uttalt at han drikker mellom tre og fem liter daglig av den aspartamholdige brusen. Overfor NTB sier han at det daglige inntaket nå er nok mer mellom to og fire liter daglig.

– Det er min kaffe. Jeg kommer ikke til å stoppe å drikke Pepsi Max på grunn av dette, sier han.

Hoksrud er heller ikke overrasket over nyhetene fra WHO.

– Signalene kom allerede for noen uker siden. Samtidig har jo diskusjonene vært en del i sosiale medier, men jeg får jo prøve å gå litt over på vann etter hvert også.

FHI: – Stor usikkerhet

Seniorforsker Trine Husøy ved Folkehelseinstituttet (FHI) mener norske forbrukere kan ta det med ro etter WHOs beskjed om at aspartam kan være kreftfremkallende

– Det er knyttet stor usikkerhet til kreftstudiene på mennesker og spesielt til hva deltakerne får i seg av aspartam. WHO har derfor ikke endret det akseptable daglige inntaket (ADI) av aspartam. Mengdene av aspartam som vi får i oss i Norge, overskrider ikke dette inntaket, sier Husøy til NTB.

Den tidligere etablerte anbefalingen om et maksimalt daglig inntak på opptil 40 milligram aspartam per kilo kroppsvekt blir stående. En voksen som veier 70 kilo, må derfor drikke mellom tre og fem liter lettbrus med aspartam for å overstige denne grensen, så lenge personen ikke får i seg aspartam fra andre mat- og drikkevarer.

– Vi støtter konklusjonen i risikovurderingen fra WHO. Slik som inntaket er blant nordmenn i dag, også blant høykonsumforbrukere, så er inntaket lavere en grenseverdien for aspartam, og det er liten grunn til bekymring, sier Husøy.

Solgte 152 millioner liter i 2022

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes opplyser til NTB at den populære lettbrusen hadde en markedsandel på godt over 30 prosent av norsk brus i 2022.

– Totalt ble det solgt 152 millioner liter med Pepsi Max i norsk dagligvare i fjor. I tillegg kommer det som ble solgt i utelivet, sier han.

Bruusgaard har ingen oversikt over hvor mye de har solgt av brusen hittil i 2023, men opplyser at salget er omtrent som i fjor.

– 90 prosent av den brusen vi selger, er sukkerfri. Det er også det målet vi har, sier han.