Det går mot en middelmådig blåbærsesong i lavlandet

Lenge så det ut til å bli en god blåbærsesong. På høsten i fjor var det mange blomster på blåbærbuskene, og i vår blomstret de fint. Men så kom en forsommer med tørke mange steder.

– Selv om blåbæren har blomstret, har de kanskje ikke utviklet bærene, sier økolog Anne Linn Hykkerud i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Hykkerud omtaler det som «blåbærabort». Dermed ligger det an til å bli en dårligere blåbærsesong enn vanlig i lavlandet, hvor tørken rammet hardest.

Mange steder må bærplukkere dermed finne nye blåbærmarker. Lenger nord i landet og høyere opp ser det nemlig bedre ut.

– Det er områder der det har blomstret litt senere. Lenger nord har det vært veldig bra blomstring, sier Hykkerud, som selv er nordlending.

Senere sesong i høyden

I nord og i høyden har det ikke vært like mye «tørkestress», forteller hun. For eksempel har hun hørt det ser bra ut ved Valdres, som ligger på rundt 900 meter over havet. Også på fuktige steder lavere ned er det håp om å finne bugnende blåbærbusker.

– Vanligvis modnes det fra nå på Sørlandet og Østlandet, så blir det bare senere og senere jo lenger nord og jo høyere du kommer.

For multer rapporteres det om en grei sesong, og for tyttebær kan det bli riktig bra, ifølge Hykkerud.

– Tyttebær blomstrer litt senere og vil ikke bli påvirket av den samme tørken som blåbærene. Tyttebæren er gjerne ikke moden før i september, sier hun.

Bærprodusentene er fornøyde

For produsentene av bær har værforholdene imidlertid vært gunstige i år. Matfaglig rådgiver Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt sier at de norske jordbærene er på topp på denne tiden.

– Det har vært sol og regn om hverandre, og det er veldig bra, sier Gulbrandsen.

Selv er hun svært glad over sommerens grøde.

– Norske, herlige bær hører virkelig sommeren til. På vei ut til postkassen i dag plukket jeg meg en deilig håndfull markjordbær.

Mange produsenter vannet mye i tørken i juni. Gulbrandsen sier det er spennende hvor mye regn det blir framover, for produsentene vil helst ikke høste bærene i regnvær.

Bringebærsesongen er også godt i gang, men også her er værforholdene viktig for innhøstingen.

– Hvis modne bringebær henger og det kommer kraftig regn, så kan de falle av. Bringebær er skjøre for mye regn, sier hun