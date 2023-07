Diesen støtter Bodø-kommando

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa til Klassekampen torsdag at han ønsket en fremskutt Nato-kommando i Bodø som skal omfatte de nordiske landene.

Med Sverige og Finland i Nato blir Norge et mottakerland for forsterkninger og bør være under samme kommando som naboene.

– Det er nesten viktigere enn hvor spørsmålet om hvor en eventuell egen kommando på et lavere nivå i Norden ligger. Når det er sagt, er ikke Bodø et unaturlig valg, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til Klassekampen.

Også leder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund mener Norge, Sverige og Finland må ligge under samme kommando.

Bongo mener Bodø er et naturlig sted å starte, men nevner også Jåttå i Stavanger, Kolsås i Bærum og fjellhaller ved Rygge som andre alternativ. Der vil i så fall investeringene bli mye større.

– Geografisk er Bodø relativt sentralt med nærhet til Sverige og Finland, sier han.