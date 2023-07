Mann erkjenner ikke straffskyld etter at bil trillet inn i folkemengde på Hamar

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Ove Herman Frang, til NTB.

Det var klokka 21.22 fredag i forrige uke at politiet fikk melding om at en førerløs bil hadde trillet inn i en folkemengde utenfor et utested på Hamar. Det ble først meldt om at åtte personer var skadd, hvorav tre av dem ble sendt til sykehus.

Det er totalt 13 fornærmede i saken.

Den lokale mannen i 30-årene er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt i trafikken og vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien.

– Vi kan ikke gå ut med opplysninger om hvilke skader enkeltpersoner har fått, men vi kan opplyse at ingen av de 13 skal ha livstruende skader, sa politiadvokat Ingrid Hagen tidligere denne uka.

Det er fremdeles ingenting som tyder på at det var en villet handling, men bilen er beslaglagt og vil bli undersøkt. Mannen har fått fratatt førerkortet. Politiet sikret seg videoovervåking fra området, snakket med vitner og gjennomført avhør.

Det var mange mennesker i Hamar sentrum fredag kveld på grunn av en fotballturnering.