Resultathopp for Aker BP etter produksjonsrekord

Selskapet hadde også en rekordhøy produksjon og leverte 480.700 fat oljeekvivalenter per dag i perioden, går det fram av en børsmelding torsdag morgen.

Resultatet etter skatt og avskrivninger ble på 397 millioner dollar.

Aker-sjef Karl Johnny Hersvik er fornøyd.

– Det har vært et sterkt andre kvartal for Aker BP. Vi har produsert mer olje og gass, til lavere kostnad, og med lavere utslipp enn noensinne i vår historie, sier han.

– Denne utmerkede prestasjonen gjør at vi øker våre forventninger til året 2023, sier han.

Opptrappingen av aktiviteten på Johan Sverdrup-feltet var blant faktorene som bidro til økt aktivitet for selskapet.

For knappe to måneder siden meldte også Aker BP om et betydelig oljefunn i Yggdrasil-feltet i Nordsjøen. Foreløpige estimater viste da et indikert bruttovolum på mellom 40 og 90 millioner fat oljeekvivalenter, skriver DN.

E24 skriver at selskapet har vedtatt å betale et utbytte på 0,55 dollar per aksje i tredje kvartal. Det er samme nivå som foregående kvartal. Det er det samme som i første kvartal.