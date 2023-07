Forsvarssjefen vil ha Bodø som nytt Nato-hovedkvarter

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ønsker at en ny Nato-kommando i Nord-Europa skal plasseres i Bodø i Nordland. Han forteller til Klassekampen at de nordiske forsvarssjefene står bak et felles innspill om å få en fremskutt kommando i Nord-Europa. Kristoffersen ønsker at det nordiske hovedkvarteret skal ligge i Bodø.

– Norge har spilt inn Bodø som et mulig sted for et slikt hovedkvarter, forteller Kristoffersen til avisen.

Nye angrep mot Kyiv

Den ukrainske hovedstaden Kyiv er for tredje natt på rad blitt angrepet av russiske droner. Ukrainsk luftvern ble aktivert for å skyte ned dronene. Det falt ned vrakrester fra nedskutte droner over flere bydeler, og det ble hørt eksplosjoner flere steder.

Nødetatene rykket ut til fire bydeler etter eksplosjoner i hovedstaden, opplyser Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko, som forteller at én person er funnet død. I tillegg er fire personer meldt såret.

Det kunne i natt høres eksplosjoner også andre steder i landet, blant annet i Khmelnytskyj i vest, i Mykolajiv i sør, og i Zaporizjzja i sørøst.

Sikkerhetsrådet møtes for å diskutere Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd samles senere i dag etter at Nord-Korea i går prøveskjøt en interkontinental ballistisk rakett. Det opplyste Sikkerhetsrådets britiske formannskap i natt. Møtet finner sted etter oppfordring fra USA, Albania, Frankrike, Japan, Malta og Storbritannia.

USA, Sør-Korea og Japan har fordømt det som nordkoreanske myndigheter har uttalt var en test med en interkontinental ballistisk rakett.

Norge rangeres som et av de verste landene for utlendinger å jobbe

Norge er rangert som det nest verste landet å jobbe i, ifølge en undersøkelse blant 12.000 expats. Norge havner på 52. plass av totalt 53 land.

Norge kommer svært dårlig ut i rapporten fra InterNations, som for tiende år på rad har spurt nesten 12.000 expats over hele verden om hvordan de trives i landet de jobber i, melder Finansavisen.

Norge havnet på 52. plass av totalt 53 land – rett etter Kuwait. Expats som bor her i Norge mener Norge er «uvennlig» og svært dyrt, og Norge falt hele 18 plasser fra undersøkelsen i 2022.

14-åring fraranet penger og mobil på Lørenskog

Ingen er pågrepet etter at en 14 år gammel gutt ble truet av tre ungdommer og frastjålet mobiltelefon, AirPods og penger på Lørenskog.

Ugjerningen skjedde i nærheten av Akershus universitetssykehus på Lørenskog i går kveld, melder Romerikes Blad. De tre gjerningspersonene, tre unge gutter eller menn, har ikke brukt vold eller truet med våpen, men har kommet med verbale trusler mot 14-åringen. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.15.

Blinken møter Kinas toppdiplomat

USAs utenriksminister Antony Blinken møter Kinas toppdiplomat Wang Yi i Jakarta i dag. Det opplyste amerikanske myndigheter i natt.

Møtet finner sted på sidelinjen av møtet i Samarbeidsorganisasjonen for Det sørøstlige Asia (Asean), som arrangeres i den indonesiske hovedstaden i dag.