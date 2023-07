Soppekspert: Glimrende forhold for sopptur i år

– Det har vært en varm og tørr forsommer, som har blitt etterfulgt av rikelig med nedbør. Dette gir gode forhold for soppen, og det blir glimrende i år, sier biolog og soppekspert Kolbjørn Mohn Jenssen til NTB.

Kantarell og steinsopp er blant favorittene for soppentusiaster, og disse soppene har allerede dukket opp flere steder i landet, sier Jenssen.

– Jeg har gått mye rundt i Oslo-området og sett at det har begynt å dukke opp. Men jeg ser også på nettet at det tikker inn bilder herfra og derfra.

– Det står godt til der ute, sier han.

Glad for regn

Juni måned bød på flere varmerekorder og var usedvanlig tørr. Dermed blir det varmt i jordbakken, og soppene utvikler seg før det blir behov for vann.

– Og vannet har jo den siste tiden kommet i rikelige mengder på Østlandet og lenger nord. Det er litt tørt nordpå akkurat nå, men det pleier de ikke å ha noen problemer med, ler Jenssen.

I disse sommertider kan regnvær ofte bli forbundet med at badeturen blir avlyst og en viss skuffelse over at man må holde seg innendørs. Men slik er det ikke helt for soppentusiastene, forklarer Jenssen.

– Vi blir lykkelige og sier «endelig»! Ethvert vær er et godt soppvær. Noen av de mest entusiastiske soppentusiastene plukker til og med soppene som bare kommer når det er vått, gelésopper. Så akkurat nå er det kjempesesong for de aller særeste entusiastene.

– Spis bare sopp du kjenner

Han sier at det er litt tidlig for den store matfangsten ennå. Det er først i september at det virkelig bugner og soppene skyter opp av bakken for alvor.

– Men jeg ville likevel tatt med meg en sammenleggbar kurv dersom jeg skulle ut i skogen nå. Jeg har sett bilder av ganske store forekomster.

Han ber likevel folk være oppmerksomme på hva slags sopp de plukker.

– Spis bare de soppene du kjenner, og bruk en soppkontroll hvis du er tvil, lyder rådet fra Jenssen.

Henvendelser om giftig sopp

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser til NTB at de har fått inn noen meldinger om barn som har smakt på giftig sopp hittil i år, men tallene er ikke utenom det vanlige.

Dersom noen har fått i seg en sopp de tror kan være giftig, så skal man ikke kaste soppen, forklarer avdelingsdirektør Mari Tosterud i Giftinformasjonen.

– Da har vi ikke mulighet til å finne ut hva det er. Putt soppen i hånden, ta bilde av den nedenfra og ovenifra og husk hvor den ble plukket. Da kan man ringe oss for å få hjelp, sier Tosterud.