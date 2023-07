Forsvarssjefen vil ha Bodø som nytt Nato-hovedkvarter

Forsvarssjefen forteller til Klassekampen at de nordiske forsvarssjefene har laget et felles innspill om å få en fremskutt kommando i Nord-Europa. Kristoffersen ønsker at det nordiske hovedkvarteret skal ligge i Bodø.

– Norge har spilt inn Bodø som et mulig sted for et slikt hovedkvarter, forteller Kristoffersen til avisen.

De nordiske landene vil etter hvert plasseres under Norfolk-kommandoen (JFCNF) i den amerikanske delstaten Virginia, som er alliansens hovedkvarter i nordvest.

Nato har også et senter i Napoli for sørøst og i nederlandske Brunssum.

– Vi ønsker ikke å etablere ny infrastruktur, og vil benytte den eksisterende. Norge har en flott og svært velfungerende base utenfor Bodø, som er Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), sier han.

FOH ligger på Tverlandet, drøyt to mil fra Bodø sentrum.