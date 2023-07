Nye tester fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser at en radar på Gyrihaugen vil gi for store forstyrrelser for andre anlegg i området.

– Det er mange sikkerhets- og risikovurderinger som er gjort underveis. Når nye omfattende tester nå viser at Gyrihaugen ikke kan brukes for plassering av radaren, må Forsvaret ta konsekvensen av det og stanse byggingen, sier Per Anders Bakke, flaggkommandør og sjef i investeringsavdelingen i Forsvarsstaben, i en uttalelse.

Byggingen av radaren på startet i juni i fjor, og åpning var planlagt i 2025. Det er anlagt en to kilometer lang vei, og gjort sprengningsarbeid på topplatået, ifølge NRK.

Truede skogsarter

Forferdelig trist og sjokkerende, kommenterer Gjermund Andersen i Naturvernforbundet til kanalen.

– Et kjempedigert inngrep i naturen som burde vært unngått om Forsvaret hadde gjort jobben sin. Her er noen av de mest truede artene vi har i norsk skog, sier han.

Tidligere analyser og tester viste at det ikke ville gå ut over annen militær og sivil infrastruktur i området. Men i en nyere test hvor det også simuleres en reell radar, har vist at plasseringen ikke kan brukes, opplyser forsvaret til Teknisk Ukeblad (TU).

– Det er svært beklagelig at dette avklares sent i prosessen, og noe vi gjerne skulle fått avklart tidligere slik at vi unngikk naturinngrepene, sier pressevakt i Forsvaret, Vegard Norstad Finberg, til Aftenposten.

Natos øyne i nord

I 2019 ble det besluttet å bygge fem helt nye radaranlegg, og oppgradere tre eksisterende, innen 2030. Forsvarsbygg har omtalt det som Natos øyne i nord. Det er snakk om Lockheed Martin-radarer av typen TPY-4, og totalprisen for alle anleggene er budsjettert til åtte milliarder kroner.

Gyrihaugen, som ligger i Oslomarka, om lag en mil fra Hønefoss, var den første som skulle stå ferdig.

Forsvarsbygg opplyser til TU at det er inngått kontrakter til en verdi av cirka 70 millioner kroner på lokasjon Gyrihaugen. Forsvaret må nå finne et nytt sted å bygge den, samt lage en plan for hvordan naturinngrepene kan reverseres som best det går.