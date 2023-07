Vaktmester dømt for voldtekt av elev under 14 år

Retten konkluderte med at de to hadde samleie på hans kontor på den aktuelle skolen i januar i fjor. Jenta var da fortsatt under 14 år, og dermed regnes dette som voldtekt.

Møre og Romsdal tingrett dømte mandag mannen til fem år og to måneders fengsel for flere overgrepshandlinger, også etter at hun fylte 14.

– Ingen av overgrepene fremstår som situasjonsbetingede, men godt planlagt fra tiltaltes side. Den tiltalte har på en kynisk måte utnyttet tillitsforholdet til den fornærmede som vaktmester på skolen, heter det i dommen.

– Potensielt skadebringende

Retten mener mannen har utnyttet jenta mens hun var i en svært sårbar situasjon.

– Den tiltaltes misbruk over tid må ha vært belastende og potensielt skadebringende for fornærmede. Dette må gjelde uavhengig av om det var frivillig fra fornærmedes side, skriver tingretten.

Ifølge dommen hadde de to et hemmelig forhold i om lag ni måneder fram til politiet grep inn i mars i fjor. Mannen, som er i godt voksen alder, erkjente de fleste faktiske forhold i saken. Imidlertid nektet han for seksuell omgang før jenta fylte 14 år.

Advokat Steinar Wiik Sørvik, som forsvarer mannen, sier til NTB at de skal ta en beslutning i ankespørsmålet senere denne uka.

– Vil ikke huske

Retten mener tiltaltes forklaring virker tilpasset og konstruert, og mener han bærer preg av å ikke huske eller ikke ønske å huske.

Dommerne fant jentas forklaring meget troverdig, og skriver at det ikke er noe som tilsier at hun overdriver.

– Fornærmedes skole er blitt en arena for gjentatte overgrep, istedenfor et trygt fristed, som alle ungdommer har behov for. Fornærmede vil derfor daglig bli påminnet overgrepene som har skjedd, skriver retten.

Lang chattelogg

I hovedforhandlingen ble det lagt fram omfattende meldingslogg som både tidfestet og beskrev deres seksuelle møter. Dette bidro til at retten sikkert kunne slå fast en dato for den alvorligste handlingen i tiltalen.

Vaktmesteren ble i tillegg dømt for å ha utvekslet nakenbilder med jenta.

Saken ble avdekket ved at politiet fikk et tips via en chattekanal på nett i mars i fjor. Mannen ble pågrepet noen dager senere. I dommen gir retten politiet ros for å ha håndtert de tilrettelagte avhørene med jenta på en forbilledlig måte.

Mannen må også betale fornærmede 260.000 kroner i oppreisningserstatning.