– Spesialenheten har i dag informert partene om at påtalemyndigheten anker Buskerud tingretts dom 7. juli 2023. Etter ordre fra riksadvokaten vil det bli inngitt en fullstendig anke. Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uka, skriver sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Det var 30. oktober i fjor at hendelsen fant sted. Etter en konflikt ved et utested, hvorfra hovedfornærmede Kevin Simensen ble kastet ut, havnet han i et basketak med politimannen.

Politimannen, som er i 30-årene, har stått tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong. Han ble i tingretten frifunnet på alle punkter.

Se overvåkningsvideo av den dramatiske hendelsen:

Politimannen skuffet

Forsvareren til politimannen som ble frifunnet, sier at de var forberedt på at saken ville bli anket.

– Selv om vår klient har vært forberedt på at det kan komme en anke i saken, er han naturligvis skuffet over at dommen ankes og at han må forberede seg på en ny rettsrunde og den medieoppmerksomheten som følger med det, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma i en uttalelse sendt til NTB.

Lettet og glad

Bistandsadvokat Morten Kjensli er ikke overrasket over at Riksadvokaten har anket frifinnelsen av politibetjenten som sto tiltalt for vold mot Kevin Simensen.

– Min klient er lettet og glad for at saken vil bli prøvet på ny. Han forholder seg til dette og er også forberedt på et nytt trykk fra media.

Det sier advokat Morten Kjensli til NTB etter at Riksadvokaten onsdag anket frifinnelsen mot en politibetjenten som sto tiltalt for å ha utøvd vold mot hans klient Kevin Simensen utenfor en Esso-stasjon i Kongsberg i oktober i fjor.

– Det kom ikke som noe stor overraskelse, både på grunn av dommen og de premissene den gir, samt oppmerksomheten saken har fått i mediene i etterkant av dommen, sier Kjensli til NTB.