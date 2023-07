Ferje traff fjellvegg – kaptein mistenkt

Ifølge Stavanger Aftenblad er politiet ferdig med den taktiske etterforskningen. Saken vil ligge i bero til utpå høsten, opplyser Sjur Stava, fungerende leder for nordsjø- og miljøseksjonen i Sørvest politidistrikt.

– Vi har fått bekreftet i avhør at kapteinen duppet av kort tid før sammenstøtet. Heldigvis rakk kapteinen å våkne noen sekunder før og fikk sakket ned farten noe før ferja traff fjellet, sier Stava.

Han forteller at det per nå ikke er tatt ut siktelse i saken, men at det vil bli en vurdering.

– Vi vil se nærmere på dette og få avklaring utover høsten, men kapteinen kan risikere et forelegg, sier Stava.