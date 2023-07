Dømt for drap i Oslo i 2012 – skal ha blitt drept i Brasil

Det sier advokat Aase Sigmond, som var mannens forsvarer i lagmannsretten, til Dagbladet.

– Jeg har blitt orientert av hans familie om at han ble skutt og drept i Brasil, sier Sigmond til avisen.

Det var i august 2012 at en 30 år gammel mann ble skutt på en Shell-stasjon på Ensjø i Oslo. Drapet ble ifølge politiet bestilt av medlemmer i den velkjente B-gjengen. To menn ble i ettertid dømt til 13 og 16 års fengsel for tilrettelegging og bestilling av drapet.

Advokat Sigmond er ikke kjent med bakgrunnen for det antatte drapet på portugiseren.