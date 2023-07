Sju av ti stjålne sykler er elsykler

– Siden mai har det vært en dramatisk økning, og tyveriene virker organiserte, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Fordi elsykler har en langt høyere verdi enn vanlige sykler, blir de et enkelt valg for sykkeltyvene da de er like enkle å stjele som vanlige sykler.

– Mange av tyveriene bærer preg av å være organiserte, hvor bander stjeler elsykler for videresalg, enten i Norge eller i utlandet, sier Brandeggen.

Han anbefaler elsykkeleiere til å være kritiske til hvor de parkerer sykkelen sin og å ikke la den stå ute om natten. Minst én god lås, gjerne to, minker også sjansen for tyveri, mener Brandeggen.