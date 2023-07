DNB hadde økte renteinntekter i andre kvartal – 15,2 milliarder kroner

Nettoinntektene fra renter økte fra 11,5 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal. Resultatet før skatt er en oppgang fra 10,2 milliarder kroner.

Omsetningen økte fra 16,4 til 20,2 milliarder kroner.

Vokser

– Vi vokser både i person- og bedriftsmarkedet, og vi er glade for at mange nye kunder velger oss, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

I kvartalsrapporten vektlegger storbanken at en robust norsk økonomi ligger bak de sterke tallene.

Samtidig har aktivitetsnivået i økonomien sunket noe gjennom våren, og den generelle usikkerheten har økt. Arbeidsledigheten her i landet holder seg på et svært lavt nivå og ventes å ligge lavt også framover.

Lite mislighold

DNB viser til lite mislighold på lån og usikrede kreditter, og banken har ikke sett noen merkbar økning i søknader om avdragsfrihet i andre kvartal.

– Vi forplikter oss til å gi sunne råd, både til våre person- og bedriftskunder. I store trekk ser vi at kundene har en god oversikt over økonomien og tar kloke valg på dette området. Mange kontakter oss for en gjennomgang av økonomien, og vi har blant annet styrket tjenestene vi tilbyr kunder med økonomiske bekymringer, sier konsernsjef Braathen.

Samtidig ser banken at mange kunder opprettholder sine spareplaner, og tallet på avtaler om spareplaner har økt i andre kvartal.