Det skjer etter at Guinness rekordbok underkjente Nimsdai Purjas verdensrekord.

– Vårt standpunkt er slik: Ingen annen verdensrekord ville blitt godkjent hvis ikke hele distansen ble gjennomført. Maraton for eksempel; du får ikke godkjent verdensrekord hvis du stopper fem meter før mål. Nimsdai Purja var ikke på høyeste punkt på to av fjellene i sin rekord, og dermed er ikke tiden hans seks måneder og seks dager, men litt i overkant av to år. Kristin Harila klatret alle 14 fjellene på ett år og fem dager, og dermed har hun verdensrekorden, sier redaktør Craig Glenday til Fri Flyt.

Rekorden er også oppdatert på nettsidene til Guinness.

Selv om Harila allerede har verdensrekorden, så jakter hun fortsatt på en raskere tid enn det som var Nimsdai Purjas rekord – altså under seks måneder og seks dager. Harila har brukt to måneder og seksten dager, og fire fjell gjenstår, skriver magasinet.