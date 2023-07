Mannen skal ha blitt anmeldt for vold i nære relasjoner, ifølge Bergens Tidende. Politiet bekrefter overfor avisen at kvinnen leverte en anmeldelse den 13. juni.

Kvinnen var i 30-årene, og døde den 4. juli, kort tid etter at hun ble funnet kritisk skadd på Magic Hotel i Bergen. Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker, siktet for å ha drept kvinnen med kniv. Han erkjenner ikke straffskyld i saken.

Politiadvokat Celin Hauge Andersen sier til avisen at det ble opprettet sak, og at politiet iverksatte etterforskning av det de vurderte som trusler.

Da kvinnen ble avhørt 23. juni, uttrykte hun at ville trekke anmeldelsen fordi situasjonen hadde normalisert seg, ifølge Bergens Tidende

– Om kvinnen ble truet til å trekke anmeldelsen vil være en naturlig del av det politiet nå etterforsker, sier Andersen.

Hauge Andersen sier til Bergens Tidende at det ble vurdert å sette inn akutte forebyggende tiltak. Kvinnen ble tilbudt besøksforbud, men ønsket ifølge politiet ikke dette, skriver avisen. Etter hvert ble saken vurdert som avsluttet.

– I henhold til våre rutiner ble saken fulgt opp i det forebyggende sporet med tanke på risiko for partnervold i et mer langsiktig perspektiv, sier Andersen til Bergens Tidende.

Siktede og kvinnen kom begge til Norge i starten av året, og har et barn sammen. Mannen, som er fra Aserbajdsjan, hadde også midlertidig opphold i Norge som flyktning. Han bodde på et annet sted i byen. Hotellet der hendelsen skjedde huser for tiden ukrainske flyktninger.