Toppe om ikke-mottatte bekymringsmeldinger: – Skal ikke skje

– Jeg er bekymret for at potensielt alvorlige saker og varsler ikke kommer fram. Det føler jeg sterkt på, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til BT.

Statsråden sier hun forventer at Politidirektoratet følger opp saken i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og KS for å rette opp i feil og forhindre at slike hendelser kan skje igjen.

– Det handler om å verne barn og ta vare på dem som utsettes for alvorlige ting, og som risikerer å ikke få vernet de skal ha, sier Toppe.

Hun kaller situasjonen uakseptabel.

– Det skal ikke skje.