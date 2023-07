Politibetjent ilagt forelegg etter vådeskudd i bilforretning

Saken er meldt inn av Nordland politidistrikt, men det er ikke kjent hvor hendelsen fant sted.

Ifølge avgjørelsen hadde politibetjenten et privat ærend i bilforretningen. Vedkommende avfyrte et skudd som traff gulvet, og som rikosjetterte i rommet.

– Spesialenheten var ikke i tvil om at handlingen var egnet til å volde fare for andre, at A (polititjenestepersonen, red.anm.) opptrådte i strid med kravet til forsvarlig opptreden og var å bebreide da han tok fram våpenet inne i bilforretningens lokaler og avfyrte ett skudd uten å forvisse seg om at våpenet var tomt, heter det.

Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er straffeloven paragraf 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

Hvis ikke forelegget vedtas, sendes saken til retten for beramming, opplyser Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten mener samtidig at en tjenesteperson i Innlandet politidistrikt brøt tjenesteplikten da vedkommende avfyrte et skudd med en beslaglagt revolver på kontoret sitt. Det er imidlertid gitt påtaleunnlatelse i saken.